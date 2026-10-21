Chiesti 17 anni e mezzo per la truffa da 60 milioni

La vittima? «Dipinta come un losco figuro. La sua colpa? Avere il passaporto russo»

«L’importo è talmente gigantesco che sembra quasi inesistente alle nostre latitudini», ha dichiarato la pp Borelli concludendo la requisitoria. «La colpa è grave per tutti. Hanno tentato per tutta l’inchiesta di annebbiare» i fatti, dipingendo la vittima «come un losco figuro» in possesso di milioni «originati da chissà quali crimini», facendo leva sul fatto che l’imprenditore georgiano fosse anche cittadino russo. Ma la vittima non ha colpe: ha solo un secondo passaporto».

Marcellini: «Negazione dell'evidenza e mancanza di responsabilità»

Luca Marcellini, rappresentante dell’accusatore privato, si è associato alle conclusioni dell’accusa. «Sono rimasto un po’ deluso da quanto detto dagli imputati in aula», ha spiegato l’avvocato ed ex procuratore. «Da un lato c’è la negazione dell’evidenza, dall’altro la mancanza di responsabilità».