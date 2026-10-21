LOSTALLO (GR)
Rubata un’auto a Lostallo, la corsa termina con un arresto in Vallese
In manette un 37enne cittadino francese
Polizia cantonale Grigioni
Fonte Polizia cantonale Grigioni
Rubata un’auto a Lostallo, la corsa termina con un arresto in Vallese
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Rubata un’auto a Lostallo, la corsa termina con un arresto in Vallese
In manette un 37enne cittadino francese
Rubata un’auto a Lostallo, la corsa termina con un arresto in Vallese
In manette un 37enne cittadino francese
LOSTALLO (GR) - Ruba un’auto a Lostallo e viene fermato in Vallese. Si è conclusa così la fuga di un 37enne, arrestato lo scorso 15 ottobre in relazione al presunto furto di un veicolo avvenuto nel comune mesolcinese.
Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale dei Grigioni, la segnalazione del furto era giunta la mattina stessa. Dopo essere stato fermato, l’uomo, cittadino francese, è stato successivamente trasferito alla polizia grigionese.
Le circostanze esatte del furto sono ora al vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni, che sta indagando sul caso in collaborazione con la Procura.
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