Rubata un’auto a Lostallo, la corsa termina con un arresto in Vallese

Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale dei Grigioni, la segnalazione del furto era giunta la mattina stessa. Dopo essere stato fermato, l’uomo, cittadino francese, è stato successivamente trasferito alla polizia grigionese.

Le circostanze esatte del furto sono ora al vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni, che sta indagando sul caso in collaborazione con la Procura.