Una via per Cesare Valsangiacomo

Per l'esecutivo della cittadina di confine, si legge, Valsangiacomo «merita di essere ricordato come enologo innovatore e ambasciatore della rinascita del vitigno e del vino Merlot del Ticino» e «per la ricorrenza dei 100 anni della nascita ─ che ricorrerà il 10 aprile del 2029 ─, il Municipio ritiene di inaugurare una via a lui dedicata e preavvisa favorevolmente l'accoglimento della mozione».