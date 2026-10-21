Una via per Cesare Valsangiacomo
La richiesta, contenuta in una mozione di Davide De Donatis, ha incassato il preavviso positivo da parte del Municipio di Chiasso. Nel 2029 ricorrerà il centenario della nascita dello storico enologo
CHIASSO - Cesare Valsangiacomo, celebre enologo scomparso nel 2023 ─ uno dei "padri" del Merlot ticinese ─ avrà in futuro una via a lui dedicata a Chiasso. La proposta, contenuta in una mozione presentata lo scorso giugno dal consigliere comunale Davide De Donatis, ha incassato il preavviso positivo del Municipio.
Per l'esecutivo della cittadina di confine, si legge, Valsangiacomo «merita di essere ricordato come enologo innovatore e ambasciatore della rinascita del vitigno e del vino Merlot del Ticino» e «per la ricorrenza dei 100 anni della nascita ─ che ricorrerà il 10 aprile del 2029 ─, il Municipio ritiene di inaugurare una via a lui dedicata e preavvisa favorevolmente l'accoglimento della mozione».
Nella sua risposta, l'esecutivo chiassese, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della carriera di Valsangiacomo, ne ricorda in particolare il ruolo da protagonista in occasione dell'esposizione nazionale svizzera del 1964 a Losanna. Quello che fu un «momento di svolta epocale per la viticoltura del Canton Ticino».
«Fu un trionfo commerciale e d'immagine, poiché l'esposizione fu la vetrina perfetta per far superare al Merlot ticinese i confini regionali: i vini fra cui spiccava il celebre Roncobello vennero presentati a un pubblico svizzero e internazionale, riscuotendo un enorme successo di critica, che consolidò la reputazione di Cesare come uno dei veri padri e rinnovatori del vitigno a livello nazionale».