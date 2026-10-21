Due candidati si contendono la poltrona di sindaco

La votazione segnerà la fine di una continuità politica eccezionalmente lunga. Savioni, 81 anni, è oggi il sindaco in carica da più tempo in Svizzera e guida Castaneda, comune di circa 285 abitanti in Val Calanca, da 46 anni. Era entrato nel Municipio nel 1978 e due anni più tardi, a 35 anni, era stato eletto sindaco. Nel corso dei decenni è stato perlopiù rieletto tacitamente in assenza di concorrenti.