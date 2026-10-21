Due candidati si contendono la poltrona di sindaco
Storica competizione elettorale dopo oltre tre decenni di continuità.
Storica competizione elettorale dopo oltre tre decenni di continuità.
CASTANEDA (GR) - Per la prima volta da almeno 33 anni, Castaneda avrà due candidati in corsa per la carica di sindaco. Davide Silvanti ed Ennio Cattaneo si contenderanno il 29 novembre la successione ad Attilio Savioni, alla guida del Comune calanchino dal 1980.
Il Comune ha reso noti ieri i nomi dei due candidati. Silvanti è l'attuale vicesindaco e siede nell'esecutivo nella legislatura in corso, mentre Cattaneo ne aveva fatto parte fino al 2022, quando non si era ricandidato. Tra i proponenti della candidatura di Silvanti figura anche Savioni.
Una sfida inedita da decenni
Interpellato da Keystone-ATS, il segretario comunale Massimo Scalmazzi ha spiegato che nei 33 anni in cui lavora a Castaneda non si era mai presentato un secondo candidato alla carica di sindaco.
Le candidature non fanno inoltre capo a partiti politici. A Castaneda, ha spiegato Scalmazzi, non si ragiona secondo appartenenze partitiche: l'obiettivo delle autorità è lavorare insieme "per il bene del Comune".
La votazione segnerà la fine di una continuità politica eccezionalmente lunga. Savioni, 81 anni, è oggi il sindaco in carica da più tempo in Svizzera e guida Castaneda, comune di circa 285 abitanti in Val Calanca, da 46 anni. Era entrato nel Municipio nel 1978 e due anni più tardi, a 35 anni, era stato eletto sindaco. Nel corso dei decenni è stato perlopiù rieletto tacitamente in assenza di concorrenti.
Il dopo Savioni
A settembre Savioni ha annunciato che non si sarebbe ricandidato per il quadriennio 2027-2030. A Keystone-ATS aveva spiegato di voler lasciare spazio alle nuove generazioni, sottolineando che nel Comune c’è ancora molto da fare e che sarà importante continuare a stare al passo con i tempi. Il suo mandato terminerà alla fine dell’anno.
Il 29 novembre gli aventi diritto di voto saranno chiamati a eleggere, oltre al nuovo sindaco, anche i quattro membri del Municipio e i tre membri della Commissione di gestione per il quadriennio 2027-2030.