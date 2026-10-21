Caserma dei pompieri, il Municipio abbandona il progetto all'ex Lati
Aperta la partita sull'ex Birreria di Carasso, malgrado rimanga l'incognita dell'investimento finanziario
Aperta la partita sull'ex Birreria di Carasso, malgrado rimanga l'incognita dell'investimento finanziario
BELLINZONA - Dopo il voto del Consiglio comunale, il Municipio di Bellinzona abbandona il progetto della nuova caserma dei pompieri all’ex Lati di Sant’Antonino. Si riapre così la partita sull’ex Birreria di Carasso, alternativa che presenta però un ostacolo finanziario. La decisione - rende noto il Municipio in una nota stampa - arriva dopo la seduta di lunedì 19 ottobre, durante la quale il Legislativo non ha raggiunto la maggioranza qualificata necessaria per approvare la progettazione del complesso multifunzionale che avrebbe dovuto ospitare anche la nuova sede del Corpo pompieri.
Il Legislativo aveva approvato a maggioranza sia il principio della realizzazione della struttura sia l’acquisto del terreno e dello stabile esistente. Anche la progettazione del complesso aveva raccolto una maggioranza di voti favorevoli, senza però raggiungere i 31 voti necessari per la maggioranza qualificata prevista dalla Legge organica comunale.
Un esito che, secondo il Municipio, equivale nei fatti alla bocciatura dell’intero progetto. «Di fatto, e nella sostanza, tale voto significa che il Legislativo respinge nel suo complesso il “progetto” di realizzazione di una Caserma dei Pompieri (e strutture collegate) nello stabile ex Lati», scrive l’Esecutivo.
Il Municipio ritiene che le decisioni del Consiglio comunale siano «corrette dal punto di vista formale in quanto conformi ai disposti di Legge e ai Regolamenti» e, come precisa nella nota, «conformi anche alle indicazioni fornite dalla Sezione degli enti locali del Cantone». Ne prende quindi atto e annuncia: «Il Municipio non può che tenerne conto e rinuncia pertanto alla realizzazione di nuova Caserma dei Pompieri all’ex Lati».
L’alternativa dell’ex Birreria
L’abbandono del progetto di Sant’Antonino non cambia però l’obiettivo: dotare il Corpo pompieri di Bellinzona di una nuova sede. Una priorità che, secondo il Municipio, è ormai urgente. «Il Municipio – e come ancora emerso in occasione del dibattito in Consiglio comunale anche un’ampia maggioranza del Legislativo – continua a ritenere prioritaria (e oramai urgente, dopo 38 anni di attesa) la realizzazione di una nuova Caserma per il Corpo Pompieri di Bellinzona», si legge nella nota.
L’Esecutivo intende quindi tornare a esaminare l’ipotesi dell’ex Birreria di Carasso. Una soluzione che, almeno per ora, deve fare i conti con un ostacolo finanziario. Il Municipio annuncia che «verranno quindi fatte nuove e ulteriori valutazioni in merito al progetto sul sedime dell’ex Birreria di Carasso», precisando tuttavia che «il costo di realizzazione di questa opzione risulta, allo stato attuale, finanziariamente non sostenibile».
Dopo 38 anni di attesa, come sottolineato dal Municipio, la questione della nuova caserma resta dunque aperta. Accantonata l’ipotesi dell’ex Lati, occorrerà trovare una soluzione concretamente realizzabile anche sul piano finanziario.