Morte di David Rossi, spuntano due nomi
La Commissione d'inchiesta ipotizza il coinvolgimento di Mussari e Ceccherelli
SIENA/ROMA - La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, precipitato dalla finestra della banca, ipotizza il coinvolgimento di Giuseppe Mussari* e Gabriele Ceccherelli, con ruoli diversi, nella vicenda.
Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commisione Gianluca Vinci e ribattuto dall'Ansa, sulla base di informazioni raccolte durante colloqui con alcuni detenuti, Mussari sarebbe stato il «mandante di un'intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto provocare la morte di Rossi». Ceccherelli avrebbe invece organizzato l'azione, scegliendo gli esecutori, ancora non identificati.
Immediata la smentita di Ceccherelli, ex calciante del Calcio storico fiorentino: «Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda. Non ho nulla a che fare con questa vicenda». Tutti gli atti dell'inchiesta saranno inviati alla Procura.
*Giuseppe Mussari è un banchiere italiano, presidente della Fondazione del Monte dei Paschi dal 2001 al 2006 prima, presidente del Monte dei Paschi di Siena dal 2006 al 2012 poi.