Morte di David Rossi, spuntano due nomi

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commisione Gianluca Vinci e ribattuto dall'Ansa, sulla base di informazioni raccolte durante colloqui con alcuni detenuti, Mussari sarebbe stato il «mandante di un'intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto provocare la morte di Rossi». Ceccherelli avrebbe invece organizzato l'azione, scegliendo gli esecutori, ancora non identificati.

Immediata la smentita di Ceccherelli, ex calciante del Calcio storico fiorentino: «Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda. Non ho nulla a che fare con questa vicenda». Tutti gli atti dell'inchiesta saranno inviati alla Procura.

