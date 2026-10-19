Più di mille franchi di multa a chi ascolta musica sui mezzi senza auricolari
La stretta da parte del governo britannico riguarda anche chi svapa e chi semina rifiuti.
LONDRA - Il governo britannico ha lanciato una stretta contro la musica ad alto volume, le sigarette elettroniche e i rifiuti abbandonati sui mezzi pubblici, con multe fino a 1'000 sterline (1'100 franchi al cambio attuale). L'iniziativa prende di mira in particolare la cattiva abitudine di diffondere audio senza cuffie negli spazi pubblici e invita i passeggeri a «condividere la carrozza del treno, non il rumore».
Sulla rete ferroviaria sono previsti annunci che ricordano le regole: chi si rifiuta di rispettarle rischia di essere perseguito e di subire multe salate, ha precisato il ministero dei Trasporti.
Sugli autobus, in base a norme in vigore da agosto, i municipi locali possono già comminare sanzioni fino a 100 sterline per comportamenti molesti come la musica ad alto volume, l'uso di sigarette elettroniche e l'abbandono di rifiuti.
«Quando qualcuno mette musica o video dal telefono dà sui nervi e può rovinare in fretta il viaggio», ha dichiarato il premier laburista Andy Burnham.
E ancora: «Per questo lanciamo una campagna nazionale che ricorda ai passeggeri di usare le cuffie sui treni. È una cosa semplice, ma che renderà i viaggi migliori per tutti noi».