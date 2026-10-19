Più di mille franchi di multa a chi ascolta musica sui mezzi senza auricolari

LONDRA - Il governo britannico ha lanciato una stretta contro la musica ad alto volume, le sigarette elettroniche e i rifiuti abbandonati sui mezzi pubblici, con multe fino a 1'000 sterline (1'100 franchi al cambio attuale). L'iniziativa prende di mira in particolare la cattiva abitudine di diffondere audio senza cuffie negli spazi pubblici e invita i passeggeri a «condividere la carrozza del treno, non il rumore».