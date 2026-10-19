Arrivano in quota ma la capanna è chiusa: due ragazzi in ipotermia

I due giovani, in vacanza a Dobbiaco con i familiari - come riporta il quotidiano Dolomiten -, si erano incamminati sabato affrontando oltre 1.000 metri di dislivello con un abbigliamento inadeguato alle condizioni montane. I genitori avevano autorizzato il pernottamento in quota ritenendoli sufficientemente esperti, senza tuttavia verificare la disponibilità della struttura, chiusa da oltre una settimana per la stagione autunnale.

Trovate le porte serrate, i minori hanno trascorso la notte all'aperto mentre le temperature crollavano rapidamente. Quando uno dei due ha manifestato un grave malessere con crisi di vomito, i ragazzi hanno contattato i genitori che, intorno all'una di notte, hanno richiesto l'intervento della Centrale provinciale d'emergenza. I tecnici del Soccorso Alpino sono risaliti fino al rifugio con i mezzi d'ordinanza, recuperando i due giovani in stato di ipotermia e affidandoli alle cure del personale medico dell'Ospedale di San Candido.