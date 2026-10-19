La morte sulle Montagne russe

A Pamela hanno asportato una parte del cranio

Tale attrazione è stata aperta per la prima volta nel 2002 e negli anni ha subito diverse chiusure per l'effettuazione di lavori strutturali e la sostituzione delle prime vetture con altre più leggere e performanti. Aveva poi riaperto definitivamente nel 2008, e da allora, a detta di Oerding, è stata visitata da più di sedicimila persone. Tra coloro che hanno voluto provare questa nota attrazione vi è la quarantenne Pamela Guillen che, dopo la sua esperienza sull'X2 il 5 luglio scorso, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza per un ematoma subdurale e una compressione cerebrale conseguenti a tale esperienza. Alla donna, come riferito dai familiari alla Cnn, è stato necessario asportare parte del cranio: ha infatti riportato un tipo di lesioni simili a quelle che i medici riscontrano nei pazienti dopo aver subito delle collisioni ad alta velocità nel corso delle quali il cervello “è come se sbattesse all'interno della scatola cranica”. La donna ha di recente raccontato alla Cnn di come abbia dovuto imparare a parlare e camminare di nuovo, pur continuando a combattere contro degli attacchi di mal di testa molto forte e nebbia cognitiva, oltre ad aver tuttora necessità di assumere farmaci per prevenire le convulsioni. Meno di una settimana dopo, un'altra donna, la venticinquenne Naomi Greer-Wilkinson di Los Angeles, ha perso conoscenza dopo essere salita sulla medesima montagna russa, ed è stata sottoposta anch'essa ad un intervento chirurgico d'urgenza, superato il quale è rimasta in coma per oltre due settimane non riuscendo, al suo risveglio, a parlare e respirare autonomamente.

Christopher, morto dopo essere salito sulla giostra

Nel 2022, era invece morto un ragazzo di appena ventidue anni di nome Christopher Hawley a causa di una lesione cerebrale traumatica. Come riferito dalla Cnn, i chirurghi che avevano operato il giovane avevano paragonato le lesioni riportate a quelle subite in occasione di quella che viene chiamata la “sindrome da bambino scosso”, quella grave forma di trauma che si verifica quando un neonato viene scosso con violenza. “Questa attrazione sarebbe dovuta essere chiusa prima che nostro figlio Christopher fosse ferito e, certamente, sarebbe dovuta essere chiusa dopo la sua morte. Invece ci sono voluti più di quattro anni e dozzine di altri sfortunati perché Six Flags facesse la cosa giusta”, ha detto Anne Hawley, la madre della giovane vittima.