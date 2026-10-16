Cronaca di un massacro

Il processo in contumacia e la prima sentenza

La stessa atmosfera caratterizza gli incontri con i genitori del ricercatore e con la loro legale, Alessandra Ballerini. È soprattutto l'avvocata a ripercorrere le indagini, illustrare gli elementi emersi e spiegare il contesto in cui avvenne l'uccisione di Regeni.

Il documentario mette in luce anche l'assurdità di un processo celebrato in contumacia e arrivato a un primo verdetto soltanto alla fine di settembre. Tre agenti dei servizi di sicurezza egiziani sono stati condannati a dieci anni di reclusione per sequestro di persona e torture, mentre è caduta l'accusa di omicidio.