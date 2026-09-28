Omicidio Giulio Regeni: tre condanne

I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro del dottorando italiano dell'Università di Cambridge, rapito al Cairo il il 25 gennaio del 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. I giudici del tribunale di Roma hanno fatto cadere l'accusa di omicidio riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona.

«È evidente che bisognerà leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, da stasera tutti i regimi del mondo e i loro apparati, le loro divise, saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile così come i loro corpi». Lo ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale dei familiari di Regeni dopo la sentenza.