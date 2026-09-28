OCEANO PACIFICO
La navetta Starship è ammarata nel Pacifico
SpaceX ha anticipato il rientro dopo un controllo di routine del secondo stadio. Rilasciati in orbita tutti i 26 satelliti Starlink.
AFP
Fonte Ats Ans
La navetta Starship è ammarata nel Pacifico
SpaceX ha anticipato il rientro dopo un controllo di routine del secondo stadio. Rilasciati in orbita tutti i 26 satelliti Starlink.
ROMA - La navetta Starship è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo, dopo avere rilasciato in orbita tutti e 26 i satelliti Starlink che trasportava.
SpaceX ha deciso di anticipare il rientro in seguito a un controllo di routine del secondo stadio della navetta.
Starship ha quindi avviato la manovra di uscita dall'orbita in preparazione al rientro. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico settentrionale.
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