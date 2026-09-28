Volkswagen, nuova alleanza sulle batterie

PECHINO/WOLFSBURG - Volkswagen e il produttore cinese di celle per batterie Gotion intendono rafforzare la loro collaborazione con tre joint venture in Spagna, Slovacchia e Marocco. Lo hanno comunicato il gruppo tedesco, la sua divisione batterie PowerCo e Gotion. I progetti devono ancora ottenere, tra l'altro, il via libera delle autorità competenti.