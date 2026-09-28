Volkswagen, nuova alleanza sulle batterie
Previste tre joint venture in Spagna, Slovacchia e Marocco. Investimenti complessivi per circa 1,57 miliardi di euro.
PECHINO/WOLFSBURG - Volkswagen e il produttore cinese di celle per batterie Gotion intendono rafforzare la loro collaborazione con tre joint venture in Spagna, Slovacchia e Marocco. Lo hanno comunicato il gruppo tedesco, la sua divisione batterie PowerCo e Gotion. I progetti devono ancora ottenere, tra l'altro, il via libera delle autorità competenti.
La fabbrica di celle PowerCo attualmente in costruzione a Valencia, in Spagna, dovrebbe confluire in una joint venture. Lo stesso è previsto per lo stabilimento di Gotion a Surany, in Slovacchia. In Marocco i partner progettano invece un nuovo impianto destinato ai materiali necessari per la produzione delle celle. Tutte e tre le società saranno gestite congiuntamente.
PowerCo dovrebbe investire complessivamente circa 470 milioni di euro entro il 2030 nei siti in Slovacchia e Marocco, acquisendo il 49% delle rispettive società locali. Gotion dovrebbe invece investire circa 1,1 miliardi di euro per rilevare una quota del 49% del sito di Valencia.
PowerCo, fondata nel 2022, riunisce le attività di Volkswagen legate, tra l'altro, allo sviluppo e alla produzione delle celle per batterie. Alla fine del 2025 il primo stabilimento di Salzgitter ha avviato la produzione, mentre un altro impianto è in costruzione a St. Thomas, in Canada. Questi due siti non sono direttamente interessati dall'accordo.