Recuperato a 288 metri il corpo del turista annegato nel lago di Como

La segnalazione della scomparsa aveva fatto scattare un intervento urgente di soccorso. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio e l'elicottero Drago da Malpensa con gli specialisti sommozzatori, insieme al 118, ai Carabinieri e alla Guardia costiera. In una prima fase il punto delle ricerche era stato stimato a circa 170 metri di profondità, mentre erano in corso le verifiche sulla dinamica dell'accaduto e sulle modalità di ricerca e recupero.