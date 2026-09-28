Recuperato a 288 metri il corpo del turista annegato nel lago di Como
Il 38enne inglese di origini nepalesi era annegato lunedì davanti ad Acquaseria. Impegnati vigili del fuoco e Guardia costiera.
Il 38enne inglese di origini nepalesi era annegato lunedì davanti ad Acquaseria. Impegnati vigili del fuoco e Guardia costiera.
COMO - Si sono concluse le ricerche del turista inglese di origini nepalesi scomparso lunedì nelle acque del lago di Como. Il corpo del 38enne è stato recuperato questa mattina al largo di Acquaseria, nel comune di San Siro, è stato recuperato questa mattina. Lo riferisce l'agenzia ANSA.
La segnalazione della scomparsa aveva fatto scattare un intervento urgente di soccorso. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio e l'elicottero Drago da Malpensa con gli specialisti sommozzatori, insieme al 118, ai Carabinieri e alla Guardia costiera. In una prima fase il punto delle ricerche era stato stimato a circa 170 metri di profondità, mentre erano in corso le verifiche sulla dinamica dell'accaduto e sulle modalità di ricerca e recupero.
Le operazioni sono poi proseguite nei giorni successivi. I vigili del fuoco sono stati affiancati anche dai colleghi del primo nucleo sub della Guardia costiera di San Benedetto del Tronto, impegnati con robot per l'esplorazione delle acque profonde.
Il corpo è stato infine recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 288 metri di profondità.