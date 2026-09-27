Aggredisce una donna e investe due persone a Reggio Emilia, arrestato

I fatti sono avvenuti nell'area di servizio di via Martiri di Cervarolo, a Due Maestà, fuori dal centro reggiano. Intorno alle 19, secondo le prime informazioni raccolte, all'improvviso un ragazzo è sceso dall'auto ed ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento di benzina. La vittima sarebbe una 57enne di Scandiano (Reggio Emilia) che a quanto risulta finora non conosceva l'aggressore. In quei momenti drammatici due persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni, si sono fermate per soccorrere la donna colpita e sanguinante a terra. A quel punto il giovane è risalito sulla sua auto, una Seat Ibiza, e, ingranata la marcia, li ha colpiti e investiti di proposito prima di fuggire. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed è intervenuto il personale del 118. I tre feriti sono apparsi subito in gravi condizioni e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice tre.