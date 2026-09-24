Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

La famiglia di Hall si è detta «completamente distrutta» per la perdita del manager, ricordandolo come «un marito davvero meraviglioso, un padre devoto e un uomo molto amato». I familiari lo hanno descritto anche come un imprenditore di successo, sottolineando che «prima di tutto era un marito amorevole e un padre incredibile».

Hall aveva acquistato il Wolverhampton Halfpenny Green Airport nel 2023 e, secondo una nota diffusa dallo stesso aeroporto, aveva una «visione chiara» per trasformarlo nel «miglior aeroporto del Paese per l'aviazione generale». Insieme al comproprietario aveva lavorato allo sviluppo dello scalo, dedicandovi tempo, energie e risorse.