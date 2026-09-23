Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

Auto recuperata, ma arriva la beffa dall'assicurazione

La storia non finisce qui. Perché, oltre al danno, c'è anche la beffa. Dopo il recupero dell'auto, per Alessandro è arrivata una seconda sorpresa, questa volta sul fronte assicurativo. Racconta di avere una copertura casco parziale comprendente il furto, ma sostiene che l'assicurazione gli abbia comunicato che i danni non sarebbero coperti perché il veicolo è stato ritrovato.

«Mi dicono che se la macchina fosse sparita sarei stato coperto. Ma dato che la macchina è stata ritrovata, no», afferma. Secondo quanto gli sarebbe stato spiegato, dovrebbe quindi rivalersi sul presunto autore.