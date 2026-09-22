«Sì, la situazione di Granit Xhaka è assolutamente sovrapponibile a quella di Patrick Fischer - ha spiegato l’avvocato Brenno Canevascini - Anzi, forse è “peggiore”: in questo caso, infatti, si sa anche il nome del dottore (la dottoressa Andrea Ludwig, ndr) che ha aiutato il giocatore a ottenere la certificazione contraffatta. Con Fischer, che aveva ottenuto la sua tramite telegram, l’indagine si è fermata lì. Adesso invece la Procura di Lucerna andrà a fondo alla questione, denunciando il medico e cercando di capire se ha aiutato anche altri a infrangere la legge. Potrebbe non venire nulla a galla come, anche, potrebbero saltar fuori molti altri nomi. Dopo l’ammissione di colpevolezza, comunque, la condanna mi sembra certa».