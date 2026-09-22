Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUCERNA

«La condanna mi sembra certa»

Brenno Canevascini: «La FIFA condannerà Granit? Difficile pensare che, in quel caso, l’ASF non finirà con l’adeguarsi».
«La condanna mi sembra certa»
Imago
«La vaccinazione è un fatto privato»
NAZIONALE
15 ore
38
89

«La vaccinazione è un fatto privato»

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LUCERNA
19 ore
59
147

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

«Mi sono procurato un certificato falso»
NAZIONALE
21 ore
91
121

«Mi sono procurato un certificato falso»

di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+7
«La condanna mi sembra certa»
Brenno Canevascini: «La FIFA condannerà Granit? Difficile pensare che, in quel caso, l’ASF non finirà con l’adeguarsi».
«Una norma nazionale non può derogare una norma internazionale. Nel modo più assoluto».
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - Le ipotesi legate alla colpevolezza di Granit Xhaka sono scadute: la confessione del (quasi) 34enne, che ha ammesso di essersi procurato un certificato-covid contraffatto, ha fugato ogni dubbio. Ora ci sono quelle legate alla pena che toccherà al centrocampista rossocrociato. 

Vi anticipiamo il finale: non se la caverà con una tirata d’orecchie: Patrick Fischer, anch’egli rimasto impigliato nelle maglie della giustizia per un imbroglio sul pass relativo al covid, ha infatti rimediato una condanna penale per falso in documenti e una multa di quasi 39’000 franchi.

«Sì, la situazione di Granit Xhaka è assolutamente sovrapponibile a quella di Patrick Fischer - ha spiegato l’avvocato Brenno Canevascini - Anzi, forse è “peggiore”: in questo caso, infatti, si sa anche il nome del dottore (la dottoressa Andrea Ludwig, ndr) che ha aiutato il giocatore a ottenere la certificazione contraffatta. Con Fischer, che aveva ottenuto la sua tramite telegram, l’indagine si è fermata lì. Adesso invece la Procura di Lucerna andrà a fondo alla questione, denunciando il medico e cercando di capire se ha aiutato anche altri a infrangere la legge. Potrebbe non venire nulla a galla come, anche, potrebbero saltar fuori molti altri nomi. Dopo l’ammissione di colpevolezza, comunque, la condanna mi sembra certa».

A livello sportivo, i regolamenti delle federazioni coinvolte non sono uniformi. La FIFA, “copiata” dalla Football Association (FA), nell’articolo 22 del suo Codice disciplinare, specifica: "Chiunque, nell'ambito di attività legate al calcio, contraffaccia un documento, falsifichi un documento autentico oppure utilizzi un documento contraffatto o falsificato sarà sanzionato con un'ammenda e una squalifica di almeno sei partite oppure per un periodo determinato non inferiore a 12 mesi". Nell’articolo 19 del suo regolamento disciplinare l’Associazione Svizzera di Football (ASF) rimane invece più vaga: "I giocatori e gli ufficiali che, nell'ambito di un'attività legata al calcio, creano un titolo falso, falsificano un titolo oppure utilizzano un titolo falso o falsificato avente rilevanza giuridica saranno sanzionati disciplinarmente". 

«Ma è difficile pensare che, se la FIFA si esprimerà in un modo, decidendo per una sanzione severa, l’ASF non finirà con l’adeguarsi. Una norma nazionale non può derogare una norma internazionale. Nel modo più assoluto». 

Se a Zurigo (sede della FIFA) decideranno di punire Xhaka, a Muri dove ci sono gli uffici dell’ASF, non potranno semplicemente proseguire dritti per la loro strada? In fondo non hanno obblighi…

«Non credo proprio, è una regola generale. Se la Confederazione indica che non si può tenere un determinato comportamento - è un esempio - il Ticino non può far finta di nulla dicendo: "qui è consentito"».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
associazione svizzera di footballcertificato covid falsocondanna penalefalsificazione documentififagranit xhakaprocura di lucerna
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
81

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
1 gior
8
102

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 gior
6

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
137

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
46

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
1 gior
51

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
2 gior

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
116

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
1 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
1 gior
82
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
1 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
22 ore
20
61

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
15 ore
16
94

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
1 gior
24
35

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
1 gior
1
22

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
21 ore
28
86

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
22 ore

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
17 ore
18
19

Auto in fiamme sulla cantonale

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
8
86

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
LIVE
CANTONE
3 gior
1
14

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
19 ore
59
147

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
3 gior
24

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
53

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior
30
67

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
2 gior
10
93

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
15

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
11 ore
17

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18
26

Polemiche in Viale Olgiati

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
2 gior
12
38

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
21 ore
91
121

«Mi sono procurato un certificato falso»

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze
LIVE
LUGANO
2 gior
23
16

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
2 gior
45

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
86

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
20 ore
35
157

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»
LIVE
SOLETTA
2 gior
12
51

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online
LIVE
GINEVRA
3 gior

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori
LIVE
CANTONE
2 gior
9
24

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita
LIVE
CANTONE
3 gior
4
15

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita

PostFinance, conti a zero nell'app
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
41

PostFinance, conti a zero nell'app

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica
LIVE
CALCIO
2 gior
9
80

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
LIVE
BERNA
3 gior
8
39

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
LIVE
GIORNICO
1 gior
5
20

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
1 gior
28
37

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
18

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto
LIVE
FCL
1 gior
16
60

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto

«Un fulmine a ciel sereno»
LIVE
BALERNA
3 gior
13
21

«Un fulmine a ciel sereno»

Impreciso, infilzato, abbattuto: serata no per l’Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
5
31

Impreciso, infilzato, abbattuto: serata no per l’Ambrì

Caso Xhaka: nuove informazioni sollevano ulteriori incongruenze
LIVE
LUCERNA
1 gior
14
20

Caso Xhaka: nuove informazioni sollevano ulteriori incongruenze

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
LIVE
CANTONE
3 gior
34
83

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati

ULTIME NOTIZIE SPORT
Mondiale senza Pogacar? «Sarà uno dei più belli degli ultimi 10 anni»
LIVE
CICLISMO
1 ora

Mondiale senza Pogacar? «Sarà uno dei più belli degli ultimi 10 anni»

Infantino propone una riforma della governance della FIFA
LIVE
FIFA
9 ore
4

Infantino propone una riforma della governance della FIFA

Cronometro Under23: nessuna gioia svizzera
LIVE
CICLISMO
9 ore
1

Cronometro Under23: nessuna gioia svizzera

Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...
LIVE
NAZIONALE
10 ore
6
14

Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...

André Heim al Ginevra
LIVE
HCAP
13 ore
11
20

André Heim al Ginevra

Nuovo orario per il match Lugano-Lucerna
LIVE
FCL
15 ore
1
10

Nuovo orario per il match Lugano-Lucerna

Il Bellinzona si aggrappa a Sannino
LIVE
PROMOTION LEAGUE
16 ore
12
36

Il Bellinzona si aggrappa a Sannino

Silurato Peter Zeidler
LIVE
SUPER LEAGUE
20 ore
2
5

Silurato Peter Zeidler

Non solo Xhaka, la Nati perde i pezzi
LIVE
NAZIONALE
20 ore
9
14

Non solo Xhaka, la Nati perde i pezzi

Il giovane Ambrì parte bene: brillano Joly ed Heed
LIVE
HCAP - L'ANALISI
21 ore
1
13

Il giovane Ambrì parte bene: brillano Joly ed Heed