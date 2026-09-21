Ambrì, la partenza è buona: cinque punti e segnali incoraggianti

Indicazioni importanti sono arrivate anche a livello individuale, a cominciare da Tim Heed. Dato da alcuni in partenza in estate dopo una stagione deludente, in sole tre partite sembra essere tornato quello di un tempo: un gol, due assist, tanti minuti di ghiaccio e tanta personalità. Stesso discorso per Michael Joly, autore di quattro reti in tre incontri (che sarebbero potute essere anche di più) e rinato, almeno per il momento, sotto la cura Tapola. In generale, hanno convinto anche gli altri tre nuovi innesti offensivi: Schnarr (1 gol e 1 assist), Kodytek (1 gol) e Järventie (4 assist). L'apporto degli stranieri, mai come quest'anno, sarà determinante per sopperire alle diverse lacune tecniche presenti nel team leventinese.

Una menzione a parte la merita senza dubbio Aris Häfliger, che venerdì contro i Lakers ha trovato la prima rete della sua carriera. Una bella iniezione di fiducia per il 21enne, desideroso di sfruttare al meglio la sua chance in Leventina. Se il buongiorno si vede dal mattino...