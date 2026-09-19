PostFinance, conti a zero nell'app

Una situazione che ha comprensibilmente allarmato diversi clienti, tanto più in una giornata in cui molti utilizzano i servizi di e-banking per effettuare pagamenti o semplicemente controllare il proprio conto.

«I soldi sono ancora lì»

Le segnalazioni sono aumentate anche sulla piattaforma Allestörungen.ch, dove a partire dalle 13 circa sono comparsi numerosi rapporti relativi a problemi con PostFinance. La maggior parte delle segnalazioni riguarda proprio l'applicazione mobile e l'Online Banking.