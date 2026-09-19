PostFinance, conti a zero nell'app
Disservizio da questa mattina. Diversi clienti segnalano saldi improvvisamente azzerati nell'app e nell'Online Banking. L'istituto: «È solo un errore di visualizzazione»
«Nell'app di PostFinance sono spariti tutti i miei soldi». È la segnalazione, accompagnata da una certa preoccupazione, arrivata da un cliente della banca svizzera alle prese con un'anomalia nel proprio conto.
Il problema - riferisce il Blick - riguarda la visualizzazione dei saldi. Nell'applicazione, infatti, alcuni utenti si sono ritrovati davanti alla voce «Conti e depositi: CHF 0.00», come se il denaro presente fosse improvvisamente scomparso.
Una situazione che ha comprensibilmente allarmato diversi clienti, tanto più in una giornata in cui molti utilizzano i servizi di e-banking per effettuare pagamenti o semplicemente controllare il proprio conto.
«I soldi sono ancora lì»
Le segnalazioni sono aumentate anche sulla piattaforma Allestörungen.ch, dove a partire dalle 13 circa sono comparsi numerosi rapporti relativi a problemi con PostFinance. La maggior parte delle segnalazioni riguarda proprio l'applicazione mobile e l'Online Banking.
Interpellata sulla situazione, PostFinance ha confermato l'esistenza del problema, spiegando che le difficoltà riguardano la visualizzazione delle informazioni.
«Dalla tarda mattinata si verificano limitazioni nella visualizzazione», ha spiegato una portavoce dell'istituto, precisando che i tecnici stanno lavorando per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile.
E soprattutto, rassicura PostFinance, non c'è motivo di temere per il proprio denaro: «È molto importante sottolineare che si tratta solamente di un errore di visualizzazione. I soldi sono ancora lì».
La banca si è scusata con la clientela per i disagi e ha assicurato che sta lavorando «con la massima urgenza» alla risoluzione del problema.