C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Su questi temi in Ticino c’è una mentalità troppo snob?

«Non lo so questo. C’è chi pensa che stiamo tutto il giorno in ginocchio e basta. In realtà quella del piastrellista è una professione estremamente gratificante. Si fanno anche i rivestimenti delle pareti ad esempio. Si crea, ci si ingegna. E si è felici quando al termine del lavoro c’è un risultato. La giornata lavorativa è molto variegata. Non c’è monotonia, anche grazie al fatto che i materiali cambiano da cantiere a cantiere».

Il fatto che questa sia una professione oggettivamente faticosa frena alcuni giovani?

«Sicuramente. Ci sono però degli strumenti protettivi. Delle ginocchiere, dei cuscini. La sicurezza sui cantieri è una priorità. Non dimentichiamoci inoltre che chi fa il piastrellista si tiene costantemente in allenamento fisico. C’è chi paga per andare in palestra. Mentre il piastrellista la palestra, con i movimenti opportuni, la fa sul posto di lavoro. È un mestiere che ti permette di tenerti in forma».