La Lega tenta di ricucire lo strappo con l'UDC: «Insieme nel 2027»

ARBEDO-CASTIONE - È un ritorno di fiamma? La Lega dei Ticinesi torna a guardare all’UDC in vista delle elezioni cantonali e federali del 2027. La volontà di costruire un accordo elettorale con i democentristi è stata approvata questa sera dall’Assemblea riunita a Castione, con 36 voti favorevoli e 16 contrari, come si apprende da una nota stampa.