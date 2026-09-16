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La Lega tenta di ricucire lo strappo con l'UDC: «Insieme nel 2027»

A Castione l'assemblea ha approvato con 36 voti favorevoli e 16 contrari la volontà di costruire un accordo elettorale per le elezioni cantonali e federali
La Lega tenta di ricucire lo strappo con l'UDC: «Insieme nel 2027»
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di Cronaca Ticino
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La Lega tenta di ricucire lo strappo con l'UDC: «Insieme nel 2027»
A Castione l'assemblea ha approvato con 36 voti favorevoli e 16 contrari la volontà di costruire un accordo elettorale per le elezioni cantonali e federali

ARBEDO-CASTIONE - È un ritorno di fiamma? La Lega dei Ticinesi torna a guardare all’UDC in vista delle elezioni cantonali e federali del 2027. La volontà di costruire un accordo elettorale con i democentristi è stata approvata questa sera dall’Assemblea riunita a Castione, con 36 voti favorevoli e 16 contrari, come si apprende da una nota stampa.

Un voto che riapre così la strada a un’intesa tra i due movimenti, dopo mesi di tensioni e prese di distanza. A giugno l’UDC aveva infatti annunciato di voler correre con una propria lista alle elezioni cantonali del 2027, prendendo le distanze dall’ipotesi di un accordo con la Lega.

CANTONE
Strappo UDC-Lega, il partito correrà da solo alle cantonali del 2027

La Lega, dal canto suo, precisa di aver scelto «con forza e convinzione la via dell’accordo», rivendicando al tempo stesso la propria autonomia. «La Lega non rinuncia a sé stessa e non si mette al seguito di nessuno», si legge nella nota diffusa al termine dell’assemblea.

L’obiettivo dichiarato non sarebbe però limitato a una semplice intesa elettorale. Secondo il Movimento, il 2027 dovrebbe rappresentare «il primo passo verso un progetto politico comune», da costruire ulteriormente nel 2028. Fino alla definizione di un progetto definitivo, la Lega intende mantenere la propria autonomia decisionale.

La decisione arriva dopo che, nelle scorse settimane, il coordinatore leghista Daniele Piccaluga aveva aperto alla possibilità di un confronto con l’UDC. A fine luglio, durante una precedente assemblea, la Lega aveva infatti discusso la possibilità di correre insieme alle prossime elezioni.

Allora, però, dall’UDC era arrivata una risposta fredda. Il presidente democentrista Piero Marchesi aveva ribadito che il partito avrebbe presentato una propria lista alle Cantonali 2027, pur definendo la Lega un «partner importante».

CANTONE
Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

La scelta di questa sera rappresenta quindi un nuovo passo della Lega nella direzione di un riavvicinamento. Il Movimento rivendica la propria identità e la propria storia e afferma di voler «unire le forze attorno a temi, valori e obiettivi condivisi, nell’interesse del Ticino e dei ticinesi».

«La Lega c’è, è forte, orgogliosa della propria storia e pronta ad assumersi ancora una volta le proprie responsabilità», conclude la nota. «Avanti, con coraggio e senza complessi».

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