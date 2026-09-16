Caso Zali, in Parlamento è subito scontro

Proprio sul caso del minorenne in carcere e sull’intervento del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali, al centro di un’interpellanza del 23 luglio scorso firmata dall’MPS, Pino Sergi ha sottolineato come «tutta la vicenda» sia «iniziata da qui». Il caso, ha ricordato, «è stato oggetto della prima inchiesta della Procura e dell’attivazione dell’alta vigilanza. È una discussione importante che il Parlamento deve avere».

La consigliera di Stato Marina Carobbio ha risposto precisando che «sarà compito del Ministero pubblico accertare i fatti e stabilire l’eventuale sussistenza di responsabilità. Parallelamente, il Parlamento cantonale ha attivato l’alta vigilanza sulla vicenda».