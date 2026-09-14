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Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

L'uomo, un senzatetto di 77 anni, viveva proprio lì, in un rifugio di fortuna. È stato trovato senza vita ieri sera da dei volontari.
Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
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Fonte Actu.fr
elaborata da Redazione
Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
L'uomo, un senzatetto di 77 anni, viveva proprio lì, in un rifugio di fortuna. È stato trovato senza vita ieri sera da dei volontari.

MONTPELLIER - Triste scoperta ieri sera a Montepllier, in Francia, dove un uomo è stato ritrovato morto sotto un ponte. E, secondo quanto riporta Actu.fr, si tratta di un 77enne svizzero.

L'anziano, che si presentava come Peter, era un senzatetto e viveva proprio sotto quel ponte, nel quartiere di Agropolis, da ormai quattro anni, in un rifugio di fortuna costruito con un telone.

A rinvenire il suo corpo, in seguito all'allerta lanciata da un cittadino, è stato un gruppo di volontari del servizio di assistenza ai senzatetto.

La Polizia, giunta sul posto, ha fatto intervenire il medico legale, che dopo aver esaminato il cadavere ha stabilito che si è trattato di una morte naturale.

Tuttavia, stando al portale di informazioni francese, dall'inizio dell'anno nell'area di Montpellier i decessi di senzatetto, anche molto giovani, si sono moltiplicati, destando forti preoccupazioni. La Procura potrebbe quindi decidere di ordinare comunque un'autopsia.

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