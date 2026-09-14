Air Baltic, partner di Swiss, in procedura fallimento negli Usa

In un comunicato pubblicato oggi, la compagnia spiega di voler «far fronte ai propri obblighi finanziari e raggiungere una struttura patrimoniale più sostenibile». L'iniziativa «non avrà ripercussioni sui passeggeri e le operazioni proseguiranno normalmente», ha assicurato la compagnia, di proprietà dello Stato lettone e nella quale Lufthansa detiene una partecipazione del 10%.

Contattata dall'agenzia finanziaria AWP, una portavoce di Swiss ha sottolineato che la compagnia rossocrociata sta seguendo «molto da vicino l'attuale evoluzione della situazione presso Air Baltic e rimaniamo in stretto contatto con il nostro partner di wet-lease di lunga data». Aggiunge inoltre che il gruppo lettone è «un partner affidabile e apprezzato da Swiss da diversi anni. La collaborazione funziona molto bene».