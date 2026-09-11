Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Taratura nel mondo reale

L'USTRA invita a non essere precipitosi nei giudizi. Ancora Marci: «L’entrata in servizio di un sistema del genere ha bisogno di una fase di taratura e di ottimizzazione nella situazione reale. E pure l’utenza necessita di un periodo di adattamento per capire le modifiche apportate. Tali aspetti rappresentano una componente necessaria e tecnicamente già prevista. Sarà sulla base dei dati raccolti durante un periodo di esercizio sufficientemente significativo che potranno essere effettuate valutazioni attendibili sull’effettivo funzionamento del sistema ed eventualmente introdotti gli opportuni adeguamenti».

Aspettando l'autostrada

Insomma, nessuna chiusura da parte dell'USTRA di fronte all'eventualità di correttivi in corso d'opera. «La gestione semaforica tramite il nuovo sistema è sempre ottimizzabile – ribadisce Marci –. Nel progetto è previsto un accompagnamento a questa ottimizzazione affinché si possa raggiungere la situazione viabile migliore. L’impianto semaforico servirà a gestire la viabilità della A13 sul Piano di Magadino per i prossimi 20-25 anni, in attesa del nuovo collegamento autostradale. Grazie alla sua flessibilità, potrà essere sorvegliato e ottimizzato nel tempo, adattandosi nel limite del possibile all’evoluzione delle condizioni del traffico».