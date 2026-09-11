Cultura, sport e inclusione: il Cult Amélie Festival amplia i suoi orizzonti

Tra le novità più significative figura l’ampliamento in Capriasca, grazie alla collaborazione con il Comune e il Centro Balneare Capriasca. Lo spettacolo del Circo Tonino, con Toni e Romilde Molnar, ha portato lo spirito della manifestazione oltre Pregassona, dando concretezza alla volontà di sviluppare nuove collaborazioni sul territorio.

La Casetta Amélie e gli spazi del quartiere sono rimasti il cuore della rassegna. Tra gli appuntamenti, il Talent Show ha riunito venti concorrenti, giovani e adulti, che hanno potuto esprimere le proprie capacità davanti al pubblico. La conduzione è stata affidata a Davide Riva, con una giuria che comprendeva Hena Habegger.