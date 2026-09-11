QUINTO
Ritom, la funicolare e la centrale restano chiuse fino a nuovo avviso
La comunicazione arriva dalla stessa Funicolare Ritom SA, in seguito alla tragedia di martedì.
Funicolare Ritom SA
Ritom, la funicolare e la centrale restano chiuse fino a nuovo avviso
La comunicazione arriva dalla stessa Funicolare Ritom SA, in seguito alla tragedia di martedì.
QUINTO - Non riapriranno le porte della vecchia centrale idroelettrica del Ritom, mentre la funicolare rimarra ferma «fino a nuovo avviso».
A comunicarlo, in seguito al tragico incidente avvenuto martedì 9 settembre, è il Consiglio d'amministrazione della Funicolare Ritom SA.
«Ulteriori comunicazioni in merito alla riapertura dell’impianto seguiranno non appena saranno disponibili nuove informazioni», conferma l'azienda.
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