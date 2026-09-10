Noah Okafor saluta la Nazionale

Alla base del suo ritiro "temporaneo" c'è il ct della nazionale Murat Yakin: «Nelle settimane successive al Mondiale ho riflettuto molto e ho deciso che non voglio più giocare per la nazionale sotto la guida dell'attuale allenatore». Yakin sta facendo un ottimo lavoro e i risultati ottenuti gli danno ragione. «Naturalmente non voglio alcun trattamento di favore da parte sua. Chiedo solo rispetto e fiducia reciproci, ma non vedo queste basi per i prossimi anni».

Okafor ha parlato di alcuni episodi che l'hanno ferito profondamente: «Sono successe cose che mi hanno ferito profondamente. La fiducia è stata compromessa. Gli impegni presi non sono stati rispettati. E quando ho avuto la possibilità di giocare contro l'Algeria, persino a piccoli errori commessi lontano dalla nostra porta si è reagito in un modo che mi ha ferito profondamente».