Zverev approda in semifinale e si candida alla vittoria degli US Open
Il tedesco ha eliminato l’olandese Botic van de Zandschulp. Ora lo attende il russo Karen Khachanov.
Il tedesco ha eliminato l’olandese Botic van de Zandschulp. Ora lo attende il russo Karen Khachanov.
NEW YORK - Alexander Zverev (Atp 2) è approdato senza tremare alle semifinali dello US Open. Mercoledì sera il tedesco, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, ha battuto nei quarti l'olandese Botic van de Zandschulp (70) con il punteggio di 6-2 7-5 6-1.
Vincitore del Roland Garros in giugno e finalista a Wimbledon un mese più tardi, il 29enne di Amburgo ha così raggiunto le semifinali di tutti e quattro i tornei del Grande Slam in questa stagione. È il nono giocatore a riuscirci dall'inizio dell'era Open, nel 1968.
Zverev ha avuto qualche difficoltà al servizio nelle battute iniziali, commettendo tre doppi falli, ma due break consecutivi gli hanno permesso di conquistare il primo set in 35 minuti. Più combattuta la seconda frazione: Van de Zandschulp si è procurato una palla set sul 5-4, ma il tedesco l'ha annullata e ha poi trovato il break decisivo alla prima occasione.
Il terzo set è stato invece a senso unico, con l'olandese che ha perso tre volte il servizio. Zverev ha così chiuso l'incontro dopo 2 ore e 17 minuti, centrando il terzo successo consecutivo in tre set dopo due precedenti turni conclusi al quinto.
Venerdì Zverev disputerà la sua terza semifinale a New York contro Karen Khachanov (50). Il russo ha beneficiato del ritiro per infortunio del belga Alexander Blockx (34), che mercoledì era sotto 6-2 7-5 3-2 al momento dell'abbandono.