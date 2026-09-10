Zverev approda in semifinale e si candida alla vittoria degli US Open

Zverev ha avuto qualche difficoltà al servizio nelle battute iniziali, commettendo tre doppi falli, ma due break consecutivi gli hanno permesso di conquistare il primo set in 35 minuti. Più combattuta la seconda frazione: Van de Zandschulp si è procurato una palla set sul 5-4, ma il tedesco l'ha annullata e ha poi trovato il break decisivo alla prima occasione.

Il terzo set è stato invece a senso unico, con l'olandese che ha perso tre volte il servizio. Zverev ha così chiuso l'incontro dopo 2 ore e 17 minuti, centrando il terzo successo consecutivo in tre set dopo due precedenti turni conclusi al quinto.