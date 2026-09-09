«Marquez? Fosse stato Alcaraz, si sarebbe dovuto ritirare dal tennis»

«Quando si verifica uno squilibrio come quello di Marc, con numerosi interventi chirurgici in quella zona, i muscoli vengono compressi seriamente e non funzionano come quelli del braccio sinistro. Ormai tutti se ne sono accorti, ha un dorsale forte ma meccanicamente alterato e il suo problema più grande è la perdita di forza del bicipite», ha spiegato il medico a El Periodico.

Il braccio destro sente dunque il peso delle operazioni degli ultimi anni... «Prima dell’incidente dell’Indonesia era tutto ben bilanciato. Non perfetto, ma ben bilanciato. Dopo Mandalika si è sbilanciato: Marc fa fatica a giocare a padel e questo dice tutto. Fosse stato Alcaraz, si sarebbe dovuto ritirare dal tennis professionistico. Quantificare con precisione la forza del braccio di Marc… Quel braccio è molto limitato in termini di forza, soprattutto al bicipite. Credo che l’espressione "Marc corre con un braccio e mezzo" descriva accuratamente le attuali condizioni del suo braccio destro. Se ci sono margini di miglioramento? Sì, c'è margine... L’ultimo intervento risale a tre mesi fa e il bicipite continuerà a migliorare, ma non così velocemente come quando aveva 22 anni».