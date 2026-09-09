Novisse rafforza la partnership con l’Ambrì e diventa Silver Sponsor
Novisse ha deciso di incrementare il proprio sostegno in favore del club biancoblù
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare il rafforzamento della partnership con Novisse SA, che dalla stagione 2026/27 compie un ulteriore passo nel proprio percorso al fianco del Club diventando Silver Sponsor.
Questa evoluzione rappresenta il naturale sviluppo di una relazione costruita nel tempo e testimonia la volontà di Novisse di consolidare il proprio sostegno alla realtà biancoblù. Un segnale concreto di fiducia nella visione, nei valori e nella progettualità con cui l’Hockey Club Ambrì-Piotta sta affrontando il proprio futuro.
Azienda svizzera con sede in Ticino, Novisse è specializzata nel settore dell’igiene professionale e propone prodotti, tecnologie e soluzioni innovative destinate a migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro. La sua attività si distingue per l’attenzione al servizio, alla formazione, alla riduzione degli sprechi e alla ricerca di soluzioni capaci di coniugare prestazioni elevate e rispetto dell’ambiente. Il passaggio al livello di Silver Sponsor rafforza ulteriormente il legame tra due realtà accomunate da valori quali qualità, affidabilità, innovazione, spirito di squadra e radicamento nel territorio. Principi che, tanto nello sport quanto nell’attività imprenditoriale, si traducono nella capacità di lavorare con metodo, affrontare le sfide con concretezza e costruire relazioni solide e durature.
Stefano Gürber, CEO di Novisse SA, dichiara:
«La decisione di rafforzare il nostro impegno al fianco dell’Hockey Club Ambrì-Piotta rappresenta la naturale evoluzione del percorso condiviso fino a oggi. Nel corso della collaborazione abbiamo avuto modo di conoscere una realtà autentica, sostenuta da una comunità straordinaria e guidata da valori nei quali ci riconosciamo. Diventare Silver Sponsor significa confermare la nostra fiducia nella visione e nella progettualità del Club, consolidando al tempo stesso la vicinanza di Novisse al territorio e alla famiglia biancoblù».
Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:
«La crescita di Novisse all’interno della nostra rete di partner è un segnale importante, perché dimostra come una collaborazione possa svilupparsi nel tempo attraverso fiducia, dialogo e condivisione degli obiettivi. Ringrazio Stefano Gürber e tutta la sua squadra per aver scelto di rafforzare il proprio sostegno al Club. Novisse rappresenta una realtà imprenditoriale competente, innovativa e attenta alla sostenibilità: caratteristiche pienamente coerenti con il percorso che stiamo costruendo per il futuro dell’HCAP».
L’Hockey Club Ambrì-Piotta ringrazia Novisse SA per la rinnovata fiducia e si rallegra di proseguire una collaborazione destinata a consolidarsi ulteriormente, creando valore per entrambe le realtà e per il territorio.