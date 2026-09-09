Novisse rafforza la partnership con l’Ambrì e diventa Silver Sponsor

Azienda svizzera con sede in Ticino, Novisse è specializzata nel settore dell’igiene professionale e propone prodotti, tecnologie e soluzioni innovative destinate a migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro. La sua attività si distingue per l’attenzione al servizio, alla formazione, alla riduzione degli sprechi e alla ricerca di soluzioni capaci di coniugare prestazioni elevate e rispetto dell’ambiente. Il passaggio al livello di Silver Sponsor rafforza ulteriormente il legame tra due realtà accomunate da valori quali qualità, affidabilità, innovazione, spirito di squadra e radicamento nel territorio. Principi che, tanto nello sport quanto nell’attività imprenditoriale, si traducono nella capacità di lavorare con metodo, affrontare le sfide con concretezza e costruire relazioni solide e durature.

Stefano Gürber, CEO di Novisse SA, dichiara:

«La decisione di rafforzare il nostro impegno al fianco dell’Hockey Club Ambrì-Piotta rappresenta la naturale evoluzione del percorso condiviso fino a oggi. Nel corso della collaborazione abbiamo avuto modo di conoscere una realtà autentica, sostenuta da una comunità straordinaria e guidata da valori nei quali ci riconosciamo. Diventare Silver Sponsor significa confermare la nostra fiducia nella visione e nella progettualità del Club, consolidando al tempo stesso la vicinanza di Novisse al territorio e alla famiglia biancoblù».