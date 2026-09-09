Ambrì, è l'anno zero

Per i leventinesi sarà quindi una stagione di apprendistato, nella quale bisognerà stringere i denti. L'obiettivo fissato nei giorni scorsi dalla società - il raggiungimento dei play-in - è quantomeno ottimistico e, con ogni probabilità, difficilmente raggiungibile. Puntare in alto è giusto, ci mancherebbe. Ma la qualità della rosa biancoblù - che presenta anche l'età media più bassa della National League - non è eccelsa.