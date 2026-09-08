Wawrinka saluta la Coppa Davis contro il Brasile, convocato anche Bertola
Stan Wawrinka indosserà per l’ultima volta i colori della Svizzera in Coppa Davis. Il vodese di 41 anni è stato selezionato per sfidare il Brasile il 18 e 19 settembre a Rio.
COPPA DAVIS - Stan Wawrinka indosserà per l'ultima volta i colori della Svizzera in Coppa Davis. Il vodese di 41 anni è stato convocato dal capitano Severin Lüthi per la sfida contro il Brasile, in programma il 18 e 19 settembre a Rio de Janeiro.
Accanto a Wawrinka, ancora numero 1 elvetico con il 127esimo posto nella classifica mondiale, sono stati selezionati il ticinese Rémy Bertola, l'argoviese Jérôme Kym, il bernese Dominic Stricker e il grigionese Jakub Paul, specialista del doppio.
Wawrinka, che lascerà il tennis professionistico al termine della stagione, ha disputato finora 58 incontri di Coppa Davis tra singolare e doppio, ottenendo 28 vittorie, di cui 24 in singolare. La sua ultima apparizione nella competizione risale alle finali del 2023. «Sono molto felice di poter rappresentare un'ultima volta la Svizzera in Coppa Davis per la mia ultima stagione, dopo tutte le emozioni vissute grazie a questa squadra», ha dichiarato in un comunicato di Swiss Tennis. Nel 2014 aveva conquistato il trofeo insieme, tra gli altri, a Roger Federer.
Svizzera e Brasile non si affrontano dal settembre 1992, quando al Palexpo gli elvetici si imposero 5-0 conquistando un posto in finale grazie al duo Marc Rosset-Jakob Hlasek. Questa volta il confronto si terrà a Rio de Janeiro, in uno stadio da 15'000 spettatori. La squadra vincitrice accederà alle qualificazioni della prossima edizione, tappa verso le finali del 2027.