Wawrinka saluta la Coppa Davis contro il Brasile, convocato anche Bertola

Wawrinka, che lascerà il tennis professionistico al termine della stagione, ha disputato finora 58 incontri di Coppa Davis tra singolare e doppio, ottenendo 28 vittorie, di cui 24 in singolare. La sua ultima apparizione nella competizione risale alle finali del 2023. «Sono molto felice di poter rappresentare un'ultima volta la Svizzera in Coppa Davis per la mia ultima stagione, dopo tutte le emozioni vissute grazie a questa squadra», ha dichiarato in un comunicato di Swiss Tennis. Nel 2014 aveva conquistato il trofeo insieme, tra gli altri, a Roger Federer.

Svizzera e Brasile non si affrontano dal settembre 1992, quando al Palexpo gli elvetici si imposero 5-0 conquistando un posto in finale grazie al duo Marc Rosset-Jakob Hlasek. Questa volta il confronto si terrà a Rio de Janeiro, in uno stadio da 15'000 spettatori. La squadra vincitrice accederà alle qualificazioni della prossima edizione, tappa verso le finali del 2027.