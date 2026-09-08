Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHAMPIONS LEAGUE

Champions, la guerra dei giganti: chi fermerà il PSG?

Arsenal e Bayern in cima alle previsioni di Opta, ma l’enorme potenza economica dei club inglesi rischia di fare la differenza.
Champions, la guerra dei giganti: chi fermerà il PSG?
AFP
di 20min.ch | Robin Carrel
Champions, la guerra dei giganti: chi fermerà il PSG?
Arsenal e Bayern in cima alle previsioni di Opta, ma l’enorme potenza economica dei club inglesi rischia di fare la differenza.
CALCIO: Risultati e classifiche

PARIGI - La Champions League 2026-2027 è pronta a partire. Il via questa settimana, con partite in programma oggi, mercoledì e giovedì alle 18.45 e alle 21. In campo ci saranno 36 squadre di 17 campioni nazionali, tutte con lo stesso obiettivo: conquistare un posto tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. Per le formazioni dal 9° al 24° posto ci saranno invece i playoff.

Ma in vetta, ormai, i nomi sono quasi sempre gli stessi. Dal 2015-2016 il Real Madrid ha raggiunto sei finali e otto semifinali, mentre Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono diventati habitué delle fasi decisive. Un dominio favorito anche dalla diversa distribuzione delle risorse: al termine delle stagioni continentali, l'UEFA ridistribuisce quasi il 75% del totale ai club di Champions, contro il 17% dell'Europa League e poco più dell'8% della Conference League.

Eppure, secondo le proiezioni di Opta, il PSG non parte davanti a tutti. I campioni d'Europa in carica sono indicati soltanto al settimo posto tra i favoriti della prima fase, con il 7,09% di probabilità di conquistare nuovamente il trofeo e il 14,40% di arrivare in finale. Davanti a tutti figurano Arsenal e Bayern Monaco, seguiti da Manchester City e Barcellona.

A spostare ancora una volta gli equilibri potrebbe essere soprattutto il peso economico della Premier League, che schiera cinque rappresentanti. I club inglesi hanno investito circa 3,8 miliardi di franchi nell'ultima sessione estiva di mercato: quasi quattro volte tanto rispetto all'Italia, ferma a circa un miliardo. Seguono Germania e Spagna, entrambe attorno ai 700-750 milioni, mentre la Francia è rimasta sotto quota 600 milioni.

E la Svizzera? Il confronto è impietoso: circa 45 milioni di franchi investiti, a fronte di vendite per una cifra doppia. Anche quest'anno, dunque, la Super League guarderà la Champions League da lontano. Nessun club elvetico sarà infatti al via.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bayern monacochampions leaguepremier leaguestatistiche
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
25
38

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
8 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
56

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
16
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
2 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
20 ore
60

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
6 ore

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
46
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
199

Sergio Savoia torna in politica

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
22 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
21 ore
7
65

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
5 ore
106
227

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
2 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
1 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 ore
8
44

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
23 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
15 ore
25
151

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
3 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 gior
11
58

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
20

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma
LIVE
SVIZZERA
15 ore
33
62

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma

ULTIME NOTIZIE SPORT
Un'ONG britannica "vuole la pelle" di Gianni Infantino
LIVE
FIFA
3 min

Un'ONG britannica "vuole la pelle" di Gianni Infantino

Poco più di 4'000 abbonati, la vicinanza con l'AIL Arena e obiettivo playoff: ecco il nuovo (vecchio) Lugano
LIVE
HCL
20 min

Poco più di 4'000 abbonati, la vicinanza con l'AIL Arena e obiettivo playoff: ecco il nuovo (vecchio) Lugano

Raselli Erboristeria Biologica diventa Silver Sponsor di maglia dell’HCAP
LIVE
HCAP
42 min

Raselli Erboristeria Biologica diventa Silver Sponsor di maglia dell’HCAP

Wawrinka saluta la Coppa Davis contro il Brasile, convocato anche Bertola
LIVE
TENNIS
2 ore
1

Wawrinka saluta la Coppa Davis contro il Brasile, convocato anche Bertola

Ambrì: ecco il sostituto (temporaneo) di Virtanen
LIVE
HCAP
5 ore
2
14

Ambrì: ecco il sostituto (temporaneo) di Virtanen

Alexander Zverev in scioltezza
LIVE
US OPEN
7 ore
1
2

Alexander Zverev in scioltezza

Ambrì e Lugano, ecco chi troverete sulla vostra strada
LIVE
NATIONAL LEAGUE
8 ore
5

Ambrì e Lugano, ecco chi troverete sulla vostra strada

Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo
LIVE
FORMULA 1
15 ore
3
31

Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo

Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia
LIVE
CALCIO
15 ore
5
7

Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia

Fontana domina a Imola ma la vittoria sfuma all'ultimo giro
LIVE
IMOLA
17 ore
2

Fontana domina a Imola ma la vittoria sfuma all'ultimo giro