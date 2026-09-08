Champions, la guerra dei giganti: chi fermerà il PSG?

Ma in vetta, ormai, i nomi sono quasi sempre gli stessi. Dal 2015-2016 il Real Madrid ha raggiunto sei finali e otto semifinali, mentre Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono diventati habitué delle fasi decisive. Un dominio favorito anche dalla diversa distribuzione delle risorse: al termine delle stagioni continentali, l'UEFA ridistribuisce quasi il 75% del totale ai club di Champions, contro il 17% dell'Europa League e poco più dell'8% della Conference League.