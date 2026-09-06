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Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Il giovane del Cagliari figura nella lista del CT italiano. Ma la Svizzera non molla: il 17 settembre Yakin dovrebbe a sua volta convocarlo.
Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
Il giovane del Cagliari figura nella lista del CT italiano. Ma la Svizzera non molla: il 17 settembre Yakin dovrebbe a sua volta convocarlo.
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Alessandro Romano, come prevedibile, figura nella lista dei pre-convocati di Roberto Mancini per la prossima Nations League. Lo anticipa il Corriere dello Sport, precisando che il CT italiano ha inserito anche altri giocatori con doppia nazionalità potenzialmente "contendibili", tra cui Tresoldi, attualmente con la Germania Under 21, e Palma, in forza alla Germania Under 18.

La preconvocazione, tuttavia, non è vincolante. Romano, nato a Winterthur, è infatti attualmente registrato sotto l'ASF e, prima di poter esordire con l'Italia, dovrà ottenere il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva.

NAZIONALE
Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano

La Svizzera, intanto, non sembra affatto intenzionata a lasciarselo sfuggire senza lottare. Il prossimo 17 settembre, come anticipato, Murat Yakin dovrebbe infatti inserire il suo nome nella lista dei convocati per la Nations League.

La sfida per Romano è dunque ufficialmente aperta. Italia e Svizzera lo corteggiano, ma la scelta spetterà a lui: sarà il giovane nato a Winterthur a decidere quale bandiera difendere.


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