A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly

MONZA - Sarà Pierre Gasly su Alpine a partire davanti a tutti nel sempre attesissimo Gran Premio di Monza, in programma domani alle 15. Con il tempo di 1'21''786 il francese - autore di un ultimo giro da urlo - ha soffiato la pole position a George Russell e Oscar Piastri. Dietro le due Ferrari, rispettivamente di Leclerc ed Hamilton, le quali hanno preceduto Verstappen (fresco di rinnovo).