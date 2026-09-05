FORMULA 1
A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
Il francese scatterà davanti a Russell e Piastri. Seguono le due Ferrari
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A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
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A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
Il francese scatterà davanti a Russell e Piastri. Seguono le due Ferrari
A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
Il francese scatterà davanti a Russell e Piastri. Seguono le due Ferrari
MONZA - Sarà Pierre Gasly su Alpine a partire davanti a tutti nel sempre attesissimo Gran Premio di Monza, in programma domani alle 15. Con il tempo di 1'21''786 il francese - autore di un ultimo giro da urlo - ha soffiato la pole position a George Russell e Oscar Piastri. Dietro le due Ferrari, rispettivamente di Leclerc ed Hamilton, le quali hanno preceduto Verstappen (fresco di rinnovo).
Kimi Antonelli si è classificato settimo, ma inizierà la sua gara dal fondo dello schieramento a causa della sostituzione del motore.
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