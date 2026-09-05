Cerca e trova immobili
Segnalaci
FORMULA 1

A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly

Il francese scatterà davanti a Russell e Piastri. Seguono le due Ferrari
A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
Imago
di Fabrizio BerettaGiornalista
A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly
Il francese scatterà davanti a Russell e Piastri. Seguono le due Ferrari
SPORT: Risultati e classifiche

MONZA - Sarà Pierre Gasly su Alpine a partire davanti a tutti nel sempre attesissimo Gran Premio di Monza, in programma domani alle 15. Con il tempo di 1'21''786 il francese - autore di un ultimo giro da urlo - ha soffiato la pole position a George Russell e Oscar Piastri. Dietro le due Ferrari, rispettivamente di Leclerc ed Hamilton, le quali hanno preceduto Verstappen (fresco di rinnovo).

Kimi Antonelli si è classificato settimo, ma inizierà la sua gara dal fondo dello schieramento a causa della sostituzione del motore.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
formula 1george russellpierre gasly
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
2 gior
219
346

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
1 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
18 ore
10
79

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
1 gior
12
67

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
3 gior
132
215

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
57
132

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
124

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
2 gior
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
1 gior
51

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
3 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
2 gior
34
93

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
3 gior
1
19

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
1 gior
12
22

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
2 gior
92
142

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
9 ore

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
2 gior
19
86

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
3 gior
9
28

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
2 gior
9
52

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
1 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
2 gior
13
41

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
8 ore
4

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
22 ore

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
6
32

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
2 gior
2
94

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
1 gior
43
129

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
2 gior
5
26

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
57

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
2 gior

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14
92

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Abusata a nove anni da un bambino più grande
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
32

Abusata a nove anni da un bambino più grande

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
58

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
2 gior
14
103

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
1 gior
3
25

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
1 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
3 gior
69
317

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
23 ore
16
40

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
2 gior
47
57

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
20 ore
7
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante
LIVE
FOCUS
1 gior
25

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
9

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
LIVE
ATTUALITÀ
1 gior
2
10

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
1 gior
20
65

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto
LIVE
ZURIGO
2 gior
26
93

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento
LIVE
CANTONE
2 gior

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
18 ore
6
13

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

«È stato completamente spazzato via»
LIVE
CANTONE / NEPAL
2 gior
2
17

«È stato completamente spazzato via»

Alla Moncucco nasce il “Giardino delle cure intense”
LIVE
LUGANO
2 gior
1
64

Alla Moncucco nasce il “Giardino delle cure intense”

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
3 gior
56

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

ULTIME NOTIZIE SPORT
Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
1 ora
2
10

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

La Stella Rossa arriverà a Lugano senza i suoi tifosi
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
3 ore
3
10

La Stella Rossa arriverà a Lugano senza i suoi tifosi

Nessun miracolo, stagione finita per Pogacar
LIVE
CICLISMO
4 ore
4

Nessun miracolo, stagione finita per Pogacar

«Dibattito sul GOAT: risolto»
LIVE
CALCIO
5 ore
3

«Dibattito sul GOAT: risolto»

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
9 ore
1
15

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

PSG e Luis Enrique fino al 2030
LIVE
CALCIO
17 ore
1

PSG e Luis Enrique fino al 2030

Alcaraz non si ferma: 17esima vittoria di fila in uno Slam
LIVE
TENNIS
18 ore
5
8

Alcaraz non si ferma: 17esima vittoria di fila in uno Slam

Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3
LIVE
HCL
20 ore
33

Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
22 ore
6
32

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Dopo tre mesi cambia (di nuovo) il podio di Monaco
LIVE
FORMULA 1
1 gior
10

Dopo tre mesi cambia (di nuovo) il podio di Monaco