Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
L’edizione 2026 dell’evento punta sulla valorizzazione delle donne e aggiorna la formula della giuria.
L’edizione 2026 dell’evento punta sulla valorizzazione delle donne e aggiorna la formula della giuria.
LUGANO - Miss Mamma Ticino rivede la composizione della giuria per l’edizione 2026 e punta a rafforzare la presenza femminile. Nell’ambito di questa scelta, l’organizzazione ha annunciato l’annullamento della partecipazione di Fabrizio Corona, inizialmente prevista.
La decisione è arrivata dopo una valutazione e un confronto sull’impostazione della serata, con l’obiettivo dichiarato di dare maggiore spazio e centralità alla figura femminile, in linea con lo spirito della manifestazione.
«Quest’anno intendiamo privilegiare una forte presenza femminile nella giuria», è il messaggio rivolto alle partecipanti. L’intenzione degli organizzatori è rendere la serata maggiormente coerente con i valori indicati dalla manifestazione: condivisione, eleganza, emozioni e valorizzazione delle donne.
Resta invariato l’obiettivo dell’evento, che vuole offrire alle mamme protagoniste un’esperienza all’insegna del divertimento, dei sorrisi e dei momenti da ricordare.
La finalissima è in programma il 14 novembre all’Hotel De La Paix di Lugano e vedrà protagoniste quasi 30 mamme. L’organizzazione è ora al lavoro per definire la nuova giuria, con l’intenzione di formare una squadra capace di accompagnare le partecipanti e interpretare lo spirito della manifestazione, dedicata alla bellezza autentica, alla personalità e al valore di ogni mamma.
I posti per assistere alla serata sono limitati e la prevendita è disponibile in esclusiva su biglietteria.ch.
Miss Mamma Ticino è inoltre presente su Instagram all’indirizzo www.instagram.com/missmammaticino/.