Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

La finalissima è in programma il 14 novembre all’Hotel De La Paix di Lugano e vedrà protagoniste quasi 30 mamme. L’organizzazione è ora al lavoro per definire la nuova giuria, con l’intenzione di formare una squadra capace di accompagnare le partecipanti e interpretare lo spirito della manifestazione, dedicata alla bellezza autentica, alla personalità e al valore di ogni mamma.