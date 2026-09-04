Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
La presidente del Consiglio mostra un lato più umano interrompendo il discorso per una telefonata della figlia, tra l'ironia e il calore del pubblico.
La presidente del Consiglio mostra un lato più umano interrompendo il discorso per una telefonata della figlia, tra l'ironia e il calore del pubblico.
BARI - Nel bel mezzo del suo discorso durante un evento di partito, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende improvvisamente il telefono e, coprendosi la bocca con una mano, sussurra: «Amore, ti richiamo». «È mia figlia, scusate», aggiunge poi tra le risate del pubblico. Ginevra, la figlia di nove anni, avrebbe chiamato ben tre volte, ha raccontato Meloni.
A Bari, città portuale del sud Italia, Meloni ha festeggiato il record di longevità del suo governo. Da questo venerdì, l'esecutivo guidato dalla presidente del Consiglio è in carica senza interruzioni più a lungo di qualsiasi altro dalla fondazione della Repubblica Italiana nel 1946. Per l'occasione, numerosi sostenitori di Fratelli d'Italia si sono riuniti in città. Il momento culminante dell'evento è stato il discorso di Meloni sullo sfondo del porto.
Dalla separazione dallo storico compagno Andrea Giambruno, la 49enne cresce la figlia da sola e talvolta la porta con sé nei viaggi all'estero. Meloni ha spiegato questa scelta con la volontà di conciliare il ruolo di presidente del Consiglio con quello di madre. In genere tiene la vita familiare lontana dai riflettori. Tuttavia, quest'estate sono diventate di dominio pubblico, a sorpresa, numerose foto di madre e figlia in vacanza in Sardegna.