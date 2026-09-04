Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

A Bari, città portuale del sud Italia, Meloni ha festeggiato il record di longevità del suo governo. Da questo venerdì, l'esecutivo guidato dalla presidente del Consiglio è in carica senza interruzioni più a lungo di qualsiasi altro dalla fondazione della Repubblica Italiana nel 1946. Per l'occasione, numerosi sostenitori di Fratelli d'Italia si sono riuniti in città. Il momento culminante dell'evento è stato il discorso di Meloni sullo sfondo del porto.

Dalla separazione dallo storico compagno Andrea Giambruno, la 49enne cresce la figlia da sola e talvolta la porta con sé nei viaggi all'estero. Meloni ha spiegato questa scelta con la volontà di conciliare il ruolo di presidente del Consiglio con quello di madre. In genere tiene la vita familiare lontana dai riflettori. Tuttavia, quest'estate sono diventate di dominio pubblico, a sorpresa, numerose foto di madre e figlia in vacanza in Sardegna.