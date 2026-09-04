Drone sugli 007 ucraini, Zelensky: «Risponderemo»
Il presidente ucraino annuncia una reazione calibrata e sostiene il lavoro dell'intelligence dopo il raid al quartier generale.
KIEV - Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi d'intelligence ucraini (Sbu) nel centro di Kiev. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram.
Il drone ha preso di mira «direttamente lo studio del capo» dell'organizzazione, ha proseguito Zelensky. L'edificio colpito si trova di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. «Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Tutte le persone coinvolte riceveranno l'assistenza necessaria», ha precisato il presidente.
Zelensky ha aggiunto che ci sono dei «feriti» e affermato di avere dato ordine al capo dell'Sbu, Oleksandr Poklad, di «rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, in modo proporzionale all'attacco russo». «Le nostre forze armate sosterranno questa risposta», assicura il leader ucraino.
Infine, il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che nel raid con drone che ha colpito anche il quartier generale dell'intelligence sono rimaste ferite almeno nove persone, di cui sette hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Lo riferisce il Kiev Independent.