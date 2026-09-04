Drone sugli 007 ucraini, Zelensky: «Risponderemo»

Zelensky ha aggiunto che ci sono dei «feriti» e affermato di avere dato ordine al capo dell'Sbu, Oleksandr Poklad, di «rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, in modo proporzionale all'attacco russo». «Le nostre forze armate sosterranno questa risposta», assicura il leader ucraino.

Infine, il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che nel raid con drone che ha colpito anche il quartier generale dell'intelligence sono rimaste ferite almeno nove persone, di cui sette hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Lo riferisce il Kiev Independent.