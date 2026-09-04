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GUERRA IN UCRAINA

Il Cremlino non vede alcuna base per la pace

Mosca e Washington mantengono i contatti diplomatici nonostante lo stallo nei negoziati sull'Ucraina.
Il Cremlino non vede alcuna base per la pace
afp
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Il Cremlino non vede alcuna base per la pace
Mosca e Washington mantengono i contatti diplomatici nonostante lo stallo nei negoziati sull'Ucraina.

MOSCA - Il Cremlino, in vista di una possibile visita dei negoziatori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mosca, non vede alcuna base per una fine della guerra in Ucraina.

«Finora non ci sono condizioni concrete», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow a Mosca. Tuttavia, il lavoro diplomatico continua e i contatti vengono mantenuti, ha detto secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass.

Ufficiosamente: Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev

Alla domanda su quando l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner sono attesi a Mosca, Peskow ha risposto: «Non annuncerò nulla. Se questi contatti avranno luogo, ne informeremo». In precedenza, la Tass aveva riferito, citando fonti non specificate, che i negoziatori statunitensi avrebbero dovuto visitare Mosca e Kiev sabato e domenica. Indicazioni simili sono arrivate dall'Ucraina.

Tuttavia, una conferma ufficiale mancava sia nei due Paesi che negli Stati Uniti. Il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj aveva parlato giovedì di una visita dei mediatori statunitensi «nei prossimi giorni».

I colloqui sull'Ucraina erano sospesi

Gli uomini d'affari Witkoff e Kushner, entrambi non diplomatici, sono responsabili, nell'amministrazione Trump, degli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Negli ultimi mesi, tuttavia, i colloqui erano sospesi perché Washington aveva rivolto la sua attenzione alla guerra contro l'Iran.

I mediatori statunitensi hanno visitato Mosca più volte dal 2025, ma non sono mai stati a Kiev. Questo riflette non solo il fatto che per Trump il rapporto con il capo del Cremlino Wladimir Putin è più importante della relazione con l'Ucraina.

Preoccupazioni per la sicurezza a Kiev?

Ci sono state segnalazioni secondo cui Witkoff eviterebbe il rischioso viaggio a Kiev. Anche questa volta il quotidiano online «Kyiv Independent», citando fonti del governo statunitense, ha scritto che il viaggio potrebbe ancora fallire a causa di preoccupazioni per la sicurezza. Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha dichiarato in una conferenza stampa che «alcune delegazioni» hanno rinviato i loro viaggi a Kiev. Non ha fatto nomi. Allo stesso tempo, però, il portale di notizie statunitense «Axios» ha riferito che Witkoff e Kushner si recheranno questo fine settimana a Mosca e per la prima volta a Kiev.

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