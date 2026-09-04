Il Cremlino non vede alcuna base per la pace

Ufficiosamente: Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev

Alla domanda su quando l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner sono attesi a Mosca, Peskow ha risposto: «Non annuncerò nulla. Se questi contatti avranno luogo, ne informeremo». In precedenza, la Tass aveva riferito, citando fonti non specificate, che i negoziatori statunitensi avrebbero dovuto visitare Mosca e Kiev sabato e domenica. Indicazioni simili sono arrivate dall'Ucraina.