STATI UNITI
Il diesel costa caro, anche agli americani
La guerra in Iran spinge i prezzi ai massimi storici a due mesi dalle elezioni di metà mandato
afp
Fonte Ats Ans
Il diesel costa caro, anche agli americani
La guerra in Iran spinge i prezzi ai massimi storici a due mesi dalle elezioni di metà mandato
NEW YORK - La guerra in Iran spinge il prezzo del diesel negli Stati Uniti ai massimi storici: 5,85 dollari al gallone, pari a circa 3,8 litri.
Il rincaro arriva a due mesi dalle elezioni di metà mandato e rischia di aumentare la pressione politica sul presidente Donald Trump.
Trump da giorni minimizza il caro-carburanti, assicurando che i prezzi scenderanno. Il vicepresidente JD Vance, intervenendo dalla sala stampa della Casa Bianca, ha però ammesso che servirà del tempo.
Secondo Vance, l'amministrazione ha ereditato un'inflazione endemica e ci vorrà un «po' di tempo» prima che i prezzi calino.
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