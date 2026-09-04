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YEMEN

Oltre 120 morti negli scontri tra Houthi e forze governative

Il bilancio delle vittime è stato riferito da fonti mediche e militari.
Oltre 120 morti negli scontri tra Houthi e forze governative
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Oltre 120 morti negli scontri tra Houthi e forze governative
Il bilancio delle vittime è stato riferito da fonti mediche e militari.

SANA'A - È salito a oltre 120 morti il bilancio degli scontri in Yemen tra le forze governative e gli Houthi.

Le violenze sono seguite all'offensiva lanciata dal gruppo ribelle. Il nuovo bilancio delle vittime è stato riferito da fonti mediche e militari.

Fonti militari governative hanno riferito all'AFP che i ribelli stavano tentando di isolare la città portuale chiave di Mokha, sotto attacco da settimane, dalle altre aree controllate dal governo, e di avanzare verso le zone che confinano con lo strategico stretto di Bab al-Mandab.

Lo Yemen, dilaniato da oltre un decennio di conflitto civile, a luglio è diventato l'ultimo Paese a essere coinvolto nella guerra in Medio Oriente, dopo che gli Houthi hanno infranto la tregua del 2022 con il governo.

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