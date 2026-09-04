Oltre 120 morti negli scontri tra Houthi e forze governative
Il bilancio delle vittime è stato riferito da fonti mediche e militari.
SANA'A - È salito a oltre 120 morti il bilancio degli scontri in Yemen tra le forze governative e gli Houthi.
Le violenze sono seguite all'offensiva lanciata dal gruppo ribelle. Il nuovo bilancio delle vittime è stato riferito da fonti mediche e militari.
Fonti militari governative hanno riferito all'AFP che i ribelli stavano tentando di isolare la città portuale chiave di Mokha, sotto attacco da settimane, dalle altre aree controllate dal governo, e di avanzare verso le zone che confinano con lo strategico stretto di Bab al-Mandab.
Lo Yemen, dilaniato da oltre un decennio di conflitto civile, a luglio è diventato l'ultimo Paese a essere coinvolto nella guerra in Medio Oriente, dopo che gli Houthi hanno infranto la tregua del 2022 con il governo.