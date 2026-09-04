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Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»

Witkoff e Kushner partiranno per Russia e Ucraina con una proposta per mettere fine alla guerra.
Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»
Witkoff e Kushner partiranno per Russia e Ucraina con una proposta per mettere fine alla guerra.

WASHINGTON - «Parlo con Putin. Lo conosco molto bene. Putin non ha intenzione di attaccare i territori della Nato». Lo ha affermato Donald Trump nello Studio Ovale, alla vigilia della partenza per Russia e Ucraina dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

I due porteranno con loro una «proposta per mettere fine alla guerra», ha spiegato il presidente americano, ricordando di aver già risolto otto conflitti. «Abbiamo un'idea per la pace fra Russia e Ucraina», ha aggiunto Trump, sottolineando la forte ostilità tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky e ricordando i numerosi morti da entrambe le parti.

«Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori. Vedremo se possiamo fare qualcosa», ha dichiarato il presidente.

Trump è intervenuto anche sul Medio Oriente, affermando che gli Stati Uniti controllano lo Stretto di Hormuz e hanno «praticamente preso il controllo dell'Iran». Ha inoltre definito il «conflitto militare» una questione di portata limitata per Washington, nonostante la morte di 18 americani. A chi glielo ha fatto notare, ha risposto: «Anche uno è troppo, ma in Vietnam ne abbiamo persi migliaia».

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