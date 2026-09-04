Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»

«Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori. Vedremo se possiamo fare qualcosa», ha dichiarato il presidente.

Trump è intervenuto anche sul Medio Oriente, affermando che gli Stati Uniti controllano lo Stretto di Hormuz e hanno «praticamente preso il controllo dell'Iran». Ha inoltre definito il «conflitto militare» una questione di portata limitata per Washington, nonostante la morte di 18 americani. A chi glielo ha fatto notare, ha risposto: «Anche uno è troppo, ma in Vietnam ne abbiamo persi migliaia».