Julio Iglesias, due ex impiegate: «Non meritavamo il maltrattamento fisico, psichico e sessuale»

Secondo la querela, la celebre star spagnola del pop, con all'attivo 300 milioni di dischi venduti, avrebbe sfruttato «la sua posizione di potere e la loro situazione di vulnerabilità» per reclutarle, trasferirle e ospitarle nelle sue proprietà, in un clima di «costante intimidazione».

Le due donne accusano inoltre Iglesias di averle sottoposte a «situazioni di molestie e aggressioni sessuali continue» e di aver imposto loro «condizioni di lavoro forzate e degradanti», riferisce Women's Link.