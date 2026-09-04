Nuovo scandalo su Farage, trema il partito trumpiano britannico

I filmati, realizzati con telecamere nascoste, hanno messo in piazza una serie d'incontri in cui alcuni stretti collaboratori dell'ex tribuno della Brexit discutono disinvoltamente con un reporter, spacciatosi per figlio d'un businessman americano, dell'ipotesi d'una donazione da 500mila sterline e del finanziamento di tre sondaggi utili alla causa di Reform - poi effettivamente pagati come esca - per un costo di 32'500 sterline.

Iniziative illegali nel Paese, se il denaro non è donato da persone iscritte nei registri elettorali britannici o da società con sede nel Regno, in quanto equiparate a potenziali tentativi d'interferenza straniera nella democrazia nazionale; ma che - a quanto sembra emergere dai video - si sarebbe concordato di mascherare attribuendone l'origine al sedicente rampollo del miliardario (residente sull'isola). La deflagrazione della bufera è stata immediata, con richieste d'indagini ad hoc alla polizia e alla Commissione elettorale. E con un comunicato di Scotland Yard che nel giro di poche ore ha confermato di star raccogliendo segnalazioni di possibili illeciti da vari soggetti: inclusi il Labour del neopremier Andy Burnham e altre formazioni rivali di Reform.