LUGANESE
Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
La salma è stata recuperata nel primo pomeriggio a Morcote. La donna, 36 anni, era scomparsa sabato scorso a Brusino Arsizio durante una nuotata
Rescue Media
Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
La salma è stata recuperata nel primo pomeriggio a Morcote. La donna, 36 anni, era scomparsa sabato scorso a Brusino Arsizio durante una nuotata
È stato infine individuato, nel primo pomeriggio a Morcote, e poi recuperato il corpo della donna scomparsa, durante una nuotata, sabato scorso nelle acque del Ceresio.
A confermarlo è la Polizia cantonale in una nota. Il corpo della 36enne ─ cittadina svizzera, domiciliata nel canton Zurigo ─ si trovava a una profondità di circa 72 metri, a circa 320 metri dalla riva.
Per le operazioni di ricerca, effettuate da agenti della Polizia cantonale in collaborazione con la Società svizzera di salvataggio di Lugano, è stato impiegato un drone che ha permesso di individuare e recuperare il corpo.
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