Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

A confermarlo è la Polizia cantonale in una nota. Il corpo della 36enne ─ cittadina svizzera, domiciliata nel canton Zurigo ─ si trovava a una profondità di circa 72 metri, a circa 320 metri dalla riva.

Per le operazioni di ricerca, effettuate da agenti della Polizia cantonale in collaborazione con la Società svizzera di salvataggio di Lugano, è stato impiegato un drone che ha permesso di individuare e recuperare il corpo.