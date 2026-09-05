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BIASCA

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

L'incendio si è verificato al primo piano dell'edificio che ospita SPAI e SAMS.
Fiamme in piena notte alla scuola professionale
FVR / M. Franjo
Fonte FVR FRANJO
elaborata da Cronaca Ticino
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Fiamme in piena notte alla scuola professionale
L'incendio si è verificato al primo piano dell'edificio che ospita SPAI e SAMS.

BIASCA -  Questa notte poco dopo le 2, presso il Centro professionale tecnico di Biasca è scattato un allarme di incendio. Sul posto sono giunti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca con quattro veicoli e il gruppo di picchetto.

Dopo una ricognizione hanno costatato che al primo piano un locale vi erano delle fiamme, che hanno domato in poco tempo evitando la propagazione ai locali adiacenti.

Il Centro professionale, lo specifichiamo, ospita la SPAI e la Scuola d'arti e mestieri della sartoria (SAMS) e si trova in via Stradone vecchio sud.

Sul posto è intervenuta la Polizia Cantonale per i dovuti accertamenti. Non si lamentano feriti o intossicati.

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