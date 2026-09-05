«Disegno i mostri dentro di noi»

E quindi ha detto «perché no»?

«Senonché, con il prosieguo della storia, me ne succedevano di tutti i colori: venivo baciato in bocca da una vecchia di 80 anni, sparato in bocca e poi divorato da Morgana. Il divertimento c'era comunque, perché tanto si trattava di carta e inchiostro. E, se non altro, verso la fine, nelle ultime pagine, pare che il disegnatore sia ancora integro, perché è ancora al tavolo da lavoro».

Alcuni vecchi fan storcono un po' il naso davanti alla svolta del nuovo Dylan Dog. Che idea si è fatto?

«Sono già passati quarant'anni dall'uscita del personaggio ed è evidente che non poteva continuare ad avere riferimenti legati a quegli anni. Essendo cambiata la realtà, bisognava introdurre anche i cambiamenti avvenuti nel mondo e nel microcosmo di Dylan Dog. Non si può non tenere conto del fatto che la tecnologia è andata avanti».