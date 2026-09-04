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Alcaraz non si ferma: 17esima vittoria di fila in uno Slam

Il numero 3 mondiale supera Wu Yibing in tre set e continua la corsa alla difesa del titolo agli US Open. Domenica lo attende Tommy Paul.
Alcaraz non si ferma: 17esima vittoria di fila in uno Slam
Imago
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Alcaraz non si ferma: 17esima vittoria di fila in uno Slam
Il numero 3 mondiale supera Wu Yibing in tre set e continua la corsa alla difesa del titolo agli US Open. Domenica lo attende Tommy Paul.
ATP04.09.2026
WWu, Yibing
lost - won
AAlcaraz, Carlos
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Carlos Alcaraz non stecca e vola agli ottavi degli US Open. Il detentore del titolo e numero 3 al mondo ha superato venerdì il cinese Wu Yibing (ATP 113) con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-1, conquistando la diciasettesima vittoria consecutiva in uno Slam, la striscia più lunga della sua carriera.

Lo spagnolo, al primo torneo dopo l'infortunio al polso destro rimediato in aprile, ha dovuto però sudare più del previsto. Wu si è dimostrato solido da fondo campo e Alcaraz ha sprecato un break di vantaggio in entrambi i primi due set, commettendo anche diversi errori non forzati, soprattutto con il diritto.

Nel terzo parziale l'ex numero 1 mondiale ha pure dovuto cancellare due palle break, prima di prendere definitivamente il controllo della sfida. Dopo aver strappato il servizio a Wu per il 3-1, Alcaraz ha infatti accelerato verso il traguardo, chiudendo i conti in tre set.

Nel turno precedente lo spagnolo aveva invece lasciato per strada il primo set contro il portoghese Jaime Faria (ATP 72). Dopo tre avversari fuori dalla top 70, domenica arriverà però un ostacolo di tutt'altro spessore: agli ottavi Alcaraz sfiderà infatti l'americano Tommy Paul (21). Un test decisamente più probante per la seconda testa di serie del torneo, che continua la sua corsa verso la difesa del titolo.

La striscia di 17 successi consecutivi negli Slam è già un record personale, ma resta ancora lontana dal primato di Novak Djokovic, capace di infilare 30 vittorie consecutive tra Wimbledon 2015 e il 2016.

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